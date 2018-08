Pech voor dieven: agenten geven niet op

Pech voor het tweetal: ook na uren wachten waren agenten in de buurt om de verdachten op te pakken. Rond 02.00 uur werd er ingebroken in een brillenwinkel aan de Dorpsstraat in Assendelft. Getuigen waren alert en belden direct de meldkamer. Agenten waren snel op de locatie. De verdachten waren inmiddels op de vlucht geslagen. Dankzij een oplettende getuige was bekend dat drie verdachten zich verschanst hadden in een woonwijk in Assendelft.



Samenwerking meldkamer

De agenten op straat werden door de collega’s op de meldkamer strategisch neergezet. De woonwijk werd op deze manier hermetisch afgezet. Ondertussen kregen de agenten op straat ook hulp vanuit de lucht.



Inzet politiehelikopter

De politie zet de helikopter altijd in met een goede reden. Het kan voorkomen dat de helikopter in de vroege ochtend, zoals vanmorgen in Assendelft, boven uw huis vliegt in verband met een politie-inzet op de grond. “Bedenk dat als u een politieheli hoort of ziet deze deel uitmaakt van de activiteiten van de politie om uw directe omgeving veiliger te maken”, aldus een hoofd van de Luchtvaartpolitie. Om u nog meer van dienst te zijn, kunt u het twitteraccount @depolitieheli raadplegen of er informatie beschikbaar is over de aanwezigheid van een politieheli bij u in de buurt.



Aanhouding

Na een zoekactie wisten agenten een 19-jarige Amsterdammer aan te houden. De twee andere verdachten wisten zich langer schuil te houden. Rond 05.10 uur dachten de verdachten als ‘joggers’ te ontkomen. Uiteraard waren agenten in de buurt om het tweetal in de kraag te vatten. De aangehouden verdachten zijn Amsterdammers van 17 en 20 jaar. De drie verdachten zitten vast voor onderzoek en verhoor.



Buit gezocht

De verdachten hebben de buit ergens in de woonwijk gedumpt. Mogelijk ligt het ergens verstopt in bijvoorbeeld een kliko of bosjes. Bij aantreffen is het advies direct de politie bellen. Graag niet de buit aanraken in verband met sporen. Informatie voor de politie? Bel dan met 0900-8844 of bij aantreffen buit 112.



Samewerking burgers

Oplettende getuigen wisten agenten goede informatie te geven over het signalement en vluchtroute. Deze informatie is voor de politie essentieel. Door deze informatie zijn de drie verdachten uiteindelijk opgepakt. Bij een inbraak heterdaad mag altijd 112 gebeld worden.