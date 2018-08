Vrouw overvallen in haar slaap: politie zoekt getuigen

De man wist rond 4.30 uur de woning aan de Ringdijk binnen te komen door de ruit van de woonkamer in te slaan. Hij heeft hierbij vermoedelijk hulp gehad van nog een andere man, want de woonkamer ligt op ongeveer 2,5 meter hoogte. De vrouw lag te slapen, toen de man ineens in haar slaapkamer stond. Hij trok haar uit bed en eiste geld. Met een ketting, wat geld en een bankpas ging de man er vandoor via de hal van de flat. Met zijn kompaan vluchtte hij via de Ringdijk in de richting van Ridderkerk. Daarna alarmeerde het slachtoffer direct de politie. Gelukkig is het slachtoffer niet gewond geraakt maar was zij begrijpelijkerwijs erg van streek. Haar is slachtofferzorg aangeboden. De forensische opsporing heeft sporen en beelden veilig gesteld.



Tips?

Het team is op zoek naar getuigen. Er is een beperkt signalement van de man in de woning. Hij is donkergetint, donker haar, heeft een normaal postuur, droeg een donkere jas en trui met capuchon. Heeft u de mannen gezien? Wellicht heeft u gezien hoe zij maandag op dinsdagnacht 27 augustus rond 4.30 uur de woning zijn binnen gekomen. Heeft u iets gehoord of andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. U kunt hier ook eventueel camerabeelden uploaden. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.



Stockfoto politie