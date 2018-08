(Nep)wapen gevonden na verkeerscontrole

Agenten zetten de bestuurder rond 00.45 uur aan de kant voor een controle omdat hij op de A58 van rechts naar links over de weg slingerde. De automobilist verklaarde dat hij afgeleid was omdat hij op zijn telefoon zat te kijken. Bij de controle bleek dat de man een op een vuurwapengevaarlijk voorwerp bij zich had. Het wapen is vermoedelijk nep en wordt nog nader onderzocht. De verdachte is verhoord en mocht daarna naar huis.