Twee jongens aangehouden voor poging scooterdiefstal

Een oplettende voorbijganger waarschuwde de politie omdat hij vermoedde dat de twee tieners rond 19.40 uur op de Segeersingel bij een fietsenstalling een scooter probeerde te stelen. Agenten troffen het duo bij de scooter aan. Ze gaven toe dat de scooter niet van hen was en hadden geen aannemelijke verklaring voor wat ze aan het doen waren. Een van hen had een kleine boormachine bij zich. De jongens zijn aangehouden en zitten vast in cellencomplex Torentijd voor verder onderzoek.