Vanavond in Opsporing Verzocht - Aanslagpleger Oss in beeld

Dat gebeurde in de nacht van 14 op 15 augustus rond 0.45 uur bij café ’t Berghje aan de Berghemseweg. Het was de dag voor start van de kermis in Oss.

De explosie zorgde voor veel schade in en rond het pand. Op het moment van de knal zaten de eigenaar en zijn vrouw binnen. Het is te danken aan de rolluiken, die de eigenaar kort daarvoor naar beneden had gedaan, dat ze niet gewond zijn geraakt.

We hopen dat de dader herkend wordt, daarnaast laten we ook beelden van een aantal belangrijke getuigen zien.

Opsporing Verzocht is vanavond voor het eerst na de zomerstop weer op TV te zien, om 20:35 uur op NPO1.