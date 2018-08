Aanhoudingen na onderschepping 3500 kilo cocaïne

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid greep onder het gezag van het Landelijk Parket in nadat de container maandag werd afgeleverd op een adres op het bedrijventerrein in Oosterhout. Daar zijn de drie mannen en de vrouw aangehouden. De vierde man werd later op die dag in Woerden aangehouden. Aansluitend heeft de politie op diverse plaatsen huiszoekingen verricht waarbij onder andere administratie en gegevensdragers in beslag zijn genomen. De officier van justitie van het Landelijk Parket beslist wie er donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.