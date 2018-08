Mishandeling van hardloper in Team West

Diefstal van auto | Leiden

Tussen zaterdag 19 mei en 21 mei werd er een Volkswagen weggenomen uit een parkeergarage in de Bloemfonteinstraat in Leiden. Bij deze diefstal was ook een andere auto betrokken die eerder op 20 mei vanaf een parkeerplaats in Noordwijkerhout was weggenomen. Van de daders worden camerabeelden getoond.

Bedreiging politieagent in burger | Den Hoorn

Er wordt een compositie tekening getoond van een man die op zaterdag 4 augustus op de Woudseweg in Den Hoorn een politieagent in burger bedreigde. Naast deze man is de politie ook op zoek naar drie getuigen die in een zilverkleurige auto zaten en die het vooral hebben gezien.

Overval winkel | Rijswijk

Er worden beelden getoond van een overvaller die op donderdag 2 augustus een overval pleegt op de Kruidvat in de Herenstraat in Rijswijk.

Dodelijk schietincident | Delft

In Team West en in Opsporing Verzocht wordt er aandacht besteed aan het dodelijk schietincident dat op dinsdagochtend 7 augustus op het Kalverbos plaats vond. Het 60-jarige slachtoffer is kort daarna overleden.

Doorgeven van Tips

Geef uw informatie door via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Net als in de vorige uitzendingen kunnen de kijkers hun tips doorgeven via de WhatsApptiplijn: 06-17214856.

Uitzendingen

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht dinsdag om 20.30 uur op NPO1 en op woensdag herhaald rond 12 uur.