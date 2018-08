Verzet na aanhouding; jongen en meisje in de cel

Rond half twee zagen agenten op de Dubbeldamseweg een motorscooter rijden. De bestuurder droeg geen helm, de bijrijder wel. Een controle waard. Direct ging het tweetal ervandoor en reed met hoge snelheid door de wijk. Bij het tunneltje van de Transvaalstraat is de scooterrijder klem gereden door agenten. De bestuurder een 18-jarige jongen uit Dordrecht verzette zich heftig waarbij een agent gewond raakte aan zijn hand. Ook zijn bijrijdster, een 16-jarige Dordtse was het niet eens met de aanhouding en sloeg een agent in het gezicht. Beiden zijn ingesloten.