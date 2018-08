‘Informatie over mobiele bendes beter delen’

Politie, het OM en deelnemende winkeliers gaan informatie delen via een waarschuwingsregister. Door deze landelijke samenwerking en het delen van bepaalde gegevens worden bendes sneller ontmaskerd en aangepakt en kunnen winkeliers sneller worden gewaarschuwd.



Geco: ‘De totale omvang van het mobiel banditisme kennen we nu niet. Er zit weliswaar informatie in onze systemen maar collega’s weten vaak niet naar welke auto’s ze moeten uitkijken of op welke vakantieparken de bendes verblijven. Het registratieregister brengt de beschikbare informatie op een goede manier bij elkaar zodat we veel effectiever kunnen optreden.’



Deelnemende winkeliers worden via het landelijk register beter gewaarschuwd tegen rondtrekkende bendes. De informatie kan ook door politie en OM worden gebruikt voor opsporing en vervolging.