Politie houdt man aan voor bedreiging, mishandeling en vernieling

Omstreeks 14.50 uur kreeg de politie een melding dat er een incident gaande was in de woning. Daarbij werd gemeld dat er mogelijk een vuurwapen in het spel was. De indruk ontstond dat er mogelijk sprake was van een gijzeling. Direct werden meerdere surveillerende politieagenten naar de woning gestuurd. Deze werd omsingeld, maar voordat verdere inzet nodig was, kwam de bewoner naar buiten en konden agenten hem aanhouden. Bij het doorzoeken van de woning werd een wapen aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of het om een echt vuurwapen gaat. De bewoner zit nog vast.

