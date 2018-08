Twee hennepplantages opgerold dankzij anonieme tips

Bussum - In Bussum en Hilversum zijn op 29 augustus twee hennepplantages opgerold. De politie was getipt over drie verdachte panden. In één van de panden was de plantage inmiddels verwijderd maar in de twee andere panden bleken zich inderdaad hennepplantages te bevinden. In totaal zijn 700 planten in beslag genomen.