Getuigen gezocht woningoverval

Rond 02.00 uur zijn er ten minste drie onbekende mannen een woning aan de Loggerstraat binnengedrongen. Een van de bewoners hoorde geluiden op straat. Uit het raam zag hij één persoon bij een zwart bestelbusje heen en weer lopen. Hij hoorde hierop iemand “Politie!” roepen. Direct daarop kwamen drie mannen het complex binnen. Eén van hen droeg een politie uniform.

Op het moment van de overval waren er twee mannen en één vrouw in de woning aanwezig. De overvallers hebben de twee mannelijke slachtoffers met een wapen bedreigd en geslagen. De daders zijn zonder buit weggegaan in een zwarte bestelbus. De aanleiding van de woningoverval wordt nog onderzocht. De twee mannelijke slachtoffers zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan.

Signalement:

Man 1:

Blanke huidskleur

20-25 jaar

Ingevallen gezicht

Lang krullend haar

Droeg een politie uniform

Grote tattoo op zijn arm, hand en pols

Man 2:

Blanke huidskleur

20-25 jaar

Gespierd postuur

Droeg een trainingspak met een capuchon

Man 3:

Blanke huidskleur

20-25 jaar

Droeg een trainingspak

De politie doet onderzoek naar deze woningoverval en is op zoek naar getuigen die vannacht of in de voorafgaande dagen iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018168129