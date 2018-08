Getuigenoproep schietincident Van Speijkstraat

Die avond komen er rond 22.30 uur meldingen binnen bij de meldkamer dat er harde knallen zijn gehoord in de Van Speijkstraat. Politiemensen treffen op de locatie meerdere hulzen aan en een ruit van een auto blijkt te zijn gesneuveld. De auto is afgesleept voor uitgebreid sporenonderzoek. Er zijn geen gewonden aangetroffen.

Getuigen hebben verklaard dat er twee scooters met hoge snelheid zouden zijn weggereden. Eentje reed in de richting van de Van Kinsbergenstraat en de ander richting de Baarsjesweg. Of deze voertuigen en bestuurders iets met het incident te maken hebben is niet duidelijk, maar de recherche komt graag met hen in contact. Daarnaast spreekt de recherche graag met mensen die mogelijk iets gezien hebben voorafgaand, tijdens of na het schietincident. Ook informatie over eventueel vluchtende personen of voertuigen is welkom. Informatie kan worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.