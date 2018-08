Update 3 Moezelhavenweg. Drie verdachten aangehouden

Nader onderzoek bracht het rechercheteam bij een woning in Slotermeer. Een arrestatieteam hield in de directe omgeving van de woning de eerste verdachte aan en later in de tuin van de woning nog twee verdachten. Alle verdachten zijn mannen.

De drie verdachten zijn naar een cellencomplex overgebracht. Zij zullen in verzekering gesteld worden en in de volledige beperkingen komen te zitten.

Vanwege deze beperkingen wordt er op dit moment niet meer informatie verstrekt.