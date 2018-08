Politie zoekt getuigen beroving

Rond 16.00 uur kreeg de politie de melding van een beroving op het Stationsplein. Toen de agenten arriveerden, vertelde het slachtoffer dat hij door een man tegen de grond was geduwd en vervolgens was beroofd van zijn tas. De verdachte maakte zich na de beroving uit de voeten door een hek over te klimmen bij het Stationsplein. Op basis van het signalement dat het slachtoffer gaf van de verdachte, kon niet veel later een 24-jarige man uit Amsterdam worden aangehouden. De man zit nog vast.



Tips?

De recherche verkrijgt graag aanvullende informatie over de beroving en is daarom op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.