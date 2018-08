Verdachte (19) aangehouden voor twee overvallen dankzij tips na Team West

Op zondag 29 april omstreeks 21:40 uur werd een tankstation door een man overvallen. De verdachte verliet echter zonder buit het tankstation. Een paar weken later, op dinsdag 15 mei omstreeks 21:30 uur, overviel vermoedelijk dezelfde verdachte een supermarkt aan de Vrijheidslaan. Dit keer ging de overvaller er met een geldbedrag vandoor. Bij beide overvallen bedreigde de verdachte personeel met een wapen. Uit de camerabeelden van beide overvallen lijkt het te gaan om één verdachte. In het opsporingsprogramma Team West werden op 22 mei camerabeelden getoond waarop de verdachte te zien was. Na de uitzending ontvingen rechercheurs een tiental tips, die uiteindelijk leidde naar de 19-jarige man. Hij zit vast en wordt gehoord.



Team West

