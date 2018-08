Getuigen gezocht, vrouw overvallen in woning

Een melder belde de politie dat de vrouw in de woning overlopen zou zijn door een inbreker. Echter toen agenten haar spraken, bleek het te gaan om een woningoverval met geweld. Toen ze omstreeks 13:30 uur alleen thuis was en er aan de deur geklopt werd, deed de vrouw de deur open. Hierna drongen drie verdachten, twee mannen en een vrouw, met geweld de woning binnen. Korte tijd later verlieten ze met buit de woning. Het slachtoffer raakte hierbij lichtgewond. Ze deed aangifte.



Signalementen

De drie verdachten droegen (deels) gezichtsbedekking. De vrouw was licht getint, 18 à 23 jaar oud,1.60 meter lang met zwart haar in een scheiding en in een staart. Ze droeg een zwart leren jas en een zwarte broek.

Een man was 1.75 à 1.80 meter lang, droeg een dikke, donkere winterjas en een donker hoofddeksel. Van de tweede mannelijke verdachte is geen signalement bekend.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche van team Zoetermeer zoekt getuigen van de overval. Hebt u op maandag 27 augustus verdachten bij de woning gezien? Of hebt u andere informatie die rechercheurs kan helpen in het onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.