Drietal probeert man in rolstoel te beroven

Van de daders is een summier signalement bekend. Het gaat om drie mannen in donkere kleding, allen rond de 30 jaar oud. Twee kleine mannen en een opvallend lang volgens het slachtoffer. De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.