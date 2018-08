Man en vrouw aangehouden voor verschillende brandstichtingen

De recherche kwam de verdachten na uitvoerig onderzoek op het spoor. Dinsdagmiddag werden ze, in verband met de antecedenten van Barry van E., door een arrestatieteam opgepakt. De man zou verschillende auto’s in Oosterhout, Kaatsheuvel en Waalwijk in brand hebben gestoken. Ook zou hij in juni 2018 een molotovcocktail tegen een woning in Oosterhout hebben gegooid. De brandstichtingen lijken gericht tegen specifieke personen. De twee verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.