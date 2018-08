Man loopt op dak winkelcentrum

De man was om nog onbekende redenen op het dak van het winkelcentrum geklommen. Volgens een getuige zou hij ook een auto beschadigd hebben. De man is nadat hij van het dak afkwam aanhouding voor vernieling en baldadigheid. Een auto, mogelijk van de verdachte, is doorzocht, daarin zijn kleine hoeveelheden drugs gevonden. Toen de verdachte op het politiebureau gefouilleerd werd bleek dat hij zelf ook drugs op zak had. De man is ingesloten voor verder onderzoek.