Man rijdt door na aanrijding en verzet zich bij aanhouding

De politie kon de man uiteindelijk op de Noordhoekring aanhouden. Vermoedelijk heeft hij naast de geparkeerde auto nog tenminste een andere auto op zijn route beschadigd. De man werkte tijdens zijn aanhouding niet mee en moest door meerdere agenten in een politiebus gezet worden. Onderweg naar het politiebureau vond de man het nodig de dienders allerlei ziekten toe te wensen. Ook vernielde hij het interieur van de politiebus. Ook in het cellencomplex bleef de man zich misdragen. Agenten hebben de man uiteindelijk in kunnen sluiten. De agenten hebben aangifte van belediging en vernieling van een dienstvoertuig gedaan. De man is vast gezet voor onderzoek.