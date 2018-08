Uitzending Bureau Brabant maandag 03 september

Terugblik uitzendseizoen 2017 -2018

Brabant – We kijken aan de hand van vier memorabele zaken nog even achterom naar het vorig seizoen. Zaken die iedereen nog vers in het geheugen staan, zoals bv. een zeer ernstig ongeval in Eindhoven, waarbij een vrouw haar been verloor. Of de brandstichting bij een busbedrijf in Tilburg en de zaak van een Bredase kapper die bijna werd dood geslagen. Maar ook wisten we met uw hulp overvallers aan te houden, die we verdenken van vier overvallen, waarvan één op een alleenstaande oudere man in Deurne.



Ook presenteren we maandag in de terugblik onze resultaten en cijfers, waar we gepast trots op kunnen zijn. Genoeg redenen om te kijken dus.



Maar we vragen in deze eerste uitzending ook direct uw hulp bij enkele nieuwe zaken.



Poging tot moord/doodslag met explosief

Oss - Op 15 augustus kort na middernacht, zit een caféhouder na zijn werk nog even met zijn vrouw op de bank van zijn woning. De woning is naast het café aan de Berghemseweg. Hij hoort wat gerommel en kijkt op de monitor van zijn camerasysteem. Dan hoort hij een enorme knal. Hierdoor werd hij voorover geblazen. Later blijken de ruiten aan de voorzijde van de woning te zijn vernield en de rolluiken beschadigd. Op camerabeelden is te zien dat er een persoon met capuchon over zijn hoofd vanaf de rotonde aan de Burgemeester van de Elzenlaan komt lopen. Hij loopt langs het café en komt even later terug. Er volgt een explosie waarna de man weg rent.





Wie herkent de persoon op de beelden of wie heeft er iets verdachts gezien voorafgaand aan de explosie of erna?



Diefstal zaagbladen bij bouwmarkt

Goirle - Op maandag 18 juni zonden we de beelden van deze diefstal ook uit in Bureau Brabant. De verdachten waren toen onherkenbaar gemaakt en kregen gelegenheid zich te melden. Dat hebben ze niet gedaan en daarom laten we hen nu herkenbaar in beeld. Op 2 februari 2018 werden er zaagbladen gestolen bij de Karwei aan de Wim Rotherlaan in Goirle. Drie mannen stonden in het gangpad bij de zaagbladen. Een van de mannen ging op de hurken zitten en stal de zaagbladen en de beide anderen leken op de uitkijk te staan. De mannen liepen vervolgens weer met z’n drieën de winkel uit. Na de diefstal reden de mannen weg in een blauwe personenauto.



De diefstal is opgenomen met de beveiligingscamera, waarvan we beelden laten zien. Wij willen natuurlijk weten of u de personen op de beelden herkent, eventueel in combinatie met het voertuig.



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.