Agent terecht plichtsverzuim verweten

De politie staat voor integer handelen met daarbij horende waarden en normen. Die normen gelden voor gedrag van medewerkers binnen en buiten de organisatie. Als een medewerker de norm overschrijdt, zoals in deze casus, dan kan dat gevolgen hebben. Immers politiemensen hebben een voorbeeldfunctie in de maatschappij en ook naar collega’s. In deze situatie hebben we betoogd dat plichtsverzuim aan de orde was. Plichtsverzuim is zowel het overtreden van een voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Dat is een maatregel die weloverwogen wordt opgelegd. Vanwege de privacy van betrokkenen wordt er verder geen informatie bekend gemaakt. Lees hier het nieuwsbericht van de Rechtbank.