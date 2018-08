Aanhouding op A1 – koudemiddel is “hot”

Driebergen, Wilp - De politie heeft dinsdag 28 augustus op de A1 ter hoogte van Wilp een 20-jarige man uit Utrecht aangehouden als verdachte van de diefstal of heling van 132 gasflessen met een koudemiddel. De flessen zijn vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag gestolen bij een bedrijf in het Duitse Seevetal.