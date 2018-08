Gezochte Poolse verdachte in Nederland aangehouden

Maandagmiddag 27 augustus werd in het Havelkanaal te Wustermark, net ten westen van Berlijn, door de Duitse waterpolitie het levenloze lichaam van een vrouw geborgen. De identiteit was toen nog niet bekend maar inmiddels is vastgesteld dat het hier de 29-jarige Poolse vrouw betrof die vermist werd. Uit het onderzoek in Nederland blijkt dat de verdachte en zijn auto op de plaats zijn geweest waar de vrouw in het water is aangetroffen. Het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van de Poolse man bij de dood van zijn vriendin wordt in samenwerking met de Duitse en Poolse autoriteiten voortgezet.

Donderdag buigt de rechtbank in Amsterdam zich over een verzoek van de Poolse autoriteiten de verdachte uit te leveren.