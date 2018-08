Aanhouding in zaak Marcel Hoogerbrugge

Sinds donderdagavond 20 december 2017 doet het rechercheteam onderzoek naar de dood van Marcel Hoogerbrugge (49). Zijn lichaam werd op de bewuste avond in een appartement aan de Dr. Anton Philipstraat in Hoogeveen gevonden. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. De verdachte kwam na uitvoerig onderzoek in beeld. Uiteindelijk heeft dat geleid tot deze aanhouding.

Opsporingscommunicatie

Op dinsdag 23 januari werd in het tv-programma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan de gewelddadige dood van Hoogerbrugge. Naast deze vorm van opsporingscommunicatie hield het rechercheteam vlak na het aantreffen van het lichaam van Hoogerbrugge een passantenonderzoek. In totaal leidde dat tot meer dan 80 tips van mensen.

Samenwerking

Dankzij een uitstekende samenwerking met de lokale Engelse politie kon de verdachte vanochtend worden ingerekend. Het rechercheteam hoopt dat de verdachte binnen elke dagen overgeleverd kan worden aan Nederland. Met het verhoor van de verdachte kan pas in Nederland worden begonnen.

Tips

Meer informatie is nog altijd welkom. Mensen met relevante informatie kunnen zich op verschillende manieren melden bij de politie: