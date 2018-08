Nunspeet – Politie start grote zoekactie na woningoverval

De politie kreeg omstreeks 19:10 uur de melding van de overval. Vijf personen waren de woning binnen gedrongen en bedreigden de bewoners met een vuurwapengelijkend voorwerp. Op dat moment waren er drie personen in de woning aanwezig.



Twee aanhoudingen

De vijf verdachten zijn gevlucht en zijn er mogelijk met een geldbedrag vandoor gegaan. De 27-jarige vrouw en de 66-jarige man konden snel worden aangehouden. Het tweetal werd in de bosjes rondom het bungalowpark aangetroffen. Zij zijn aangehouden en meegenomen voor nader verhoor.



Zoekactie naar drie verdachten

Met de politiehelikopter en honden is de zoekactie verder gegaan naar de overige drie verdachten. Zij zijn niet meer aangetroffen. De politie gaat verder met het onderzoek en doet ook vandaag onder andere technisch onderzoek rondom de woning en het bungalowpark.



Het signalement van de mannen die we zoeken is als volgt:

Man 1

Lengte ongeveer 1.85 m.

Atletisch postuur

Gekleed in zwarte trui en zwarte lange broek

Man 2

Lengte ongeveer 1.70-1.80 m.

Donker getinte huidskleur

Breed postuur.

Gekleed in lichtblauw/grijze spijkerbroek en lichtkleurig shirt zonder opdruk

Man 3:

getinte huidskleur

donkerbruin haar

Atletisch postuur

gekleed in groene broek en lichtkleurig shirt.

De drie waren in gezelschap van een vrouw met een getinte huidskleur. Lengte 1.60/ 1.70 m. van ongeveer 25 jaar. Ze heeft zwart haar tot over de schouders en ging gekleed in een zwarte broek en zwart shirt. De vijfde verdachte is een man met een donker getinte huidskleur, ongeveer 45/ 55 jaar. De man heeft donker lang haar tot op de schouders, lang en krullend (rasta gelijkend) en grijze plukken. Mocht u één of meerdere van de verdachten gezien hebben in de omgeving van de Wiltsangh, dan horen we dit graag.



Getuigen gezocht

De politie heeft donderdagavond al meerdere getuigen gesproken. Heeft u iets gezien en ons nog niet gesproken? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Graag komen we in contact met mensen die voor of direct na de overval iets verdachts hebben gezien in de omgeving. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn van harte welkom.

2018347816