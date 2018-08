Getuigen van overval in winkel gezocht

Rond 19.25 uur kwam een man met een vuurwapen de winkel binnen en bedreigde de aanwezige medewerkers. Hij rende met een geldbedrag weg richting de Pionstraat. De politie werd gewaarschuwd en agenten gingen op zoek naar hem. Ook Burgernet werd ingezet, maar de man werd niet aangetroffen.

Signalement: blanke kale man, ongeveer 40 jaar oud, slank postuur en rond de 1.80 m. lang. Hij droeg een witte pet, een donkergrijze trainingsbroek met een witte streep aan de zijkant, een zwarte jas met capuchon en zwarte schoenen en had een blauwe plastic tas bij zich.

De politie vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze overval om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.