Drie bejaarde vrouwen slachtoffer van babbeltruc

De politie sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zijn die nog geen aangifte of melding hebben gedaan. Vaak schamen mensen zich als zij op deze manier zijn opgelicht. Dit is niet nodig! Oplichters zijn gehaaid en maken misbruik van het vertrouwen en behulpzaamheid van hun slachtoffers. Heeft u iets gelijks meegemaakt of bent u op een andere manier slachtoffer geworden van een babbeltruc of heeft u donderdagavond iets gezien/gehoord dat van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie. Alle informatie is welkom via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. En staat er iemand aan de deur? Kent u degene niet? En verwacht u geen bezoek? Laat dan niemand binnen, wat ze ook verzinnen!

2018149992/2018150009/2018150322