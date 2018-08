Drugsbezit, één aanhouding

Rond 17.00 uur zag de politie dat de bestuurden van een auto geen gordel droeg en dat het achterlicht van de auto defect was. Even verderop gaven de agenten de automobilist een stopteken. Bij controle van de bestuurder bleek deze bekend te zijn bij de politie, onder andere in verband met drugs. De agenten vroegen de man toestemming om de auto te doorzoeken. De man stemde toe. Bij de doorzoeking werden 21 wikkels aangetroffen welke in beslag werden genomen. De Amsterdammer werd overgebracht naar het politiebureau.



2018149818