Verdachte aangehouden voor (poging) overval op Haarlemse winkels

Donderdagmiddag rond 17.00 uur probeerde een man een overval te plegen op een tabakszaak. De overvaller bedreigde een medewerker met een mes. Ook moest de medewerker enkele klappen van zijn belager incasseren. Het slachtoffer weerde zich kranig en de overvaller besloot uiteindelijk zonder buit de zaak te verlaten waarna de politie werd gealarmeerd.

Overval juwelier

Meerdere politieagenten kwamen op de melding af en maakten direct een zoekslag in de omgeving. Op de Stresemannlaan zag een agent een man lopen die voldeed aan het signalement. Niet direct aan die van de overvaller van de tabakszaak, maar aan de verdachte van de overval op een juwelier aan de Lepelstraat op woensdagochtend. De man kreeg de politie in de smiezen en zette hij het meteen op een rennen. Na een korte achtervolging, kon de man in de kraag worden gevat en in de boeien worden geslagen. De agenten zochten daarna contact met de meldkamer en vroegen om een uitgebreider signalement van de overvaller op de tabakszaak. Deze bleek compleet overeen te komen met de aangehouden Haarlemmer. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2018149824/2018149825