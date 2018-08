Politie houdt veroordeelde man aan

Een agent in vrije tijd herkende dinsdagmiddag de veroordeelde man in de Betje Wolffstraat, waarop hij zijn collega’s van het Flexteam inschakelde. De Hagenaar werd in de Pieter Langedijkstraat aangehouden. Nu de man is aangehouden, moet hij zijn straf alsnog uitzitten.



Bedreiging

Terwijl de 30-jarige Hagenaar werd aangehouden kwam een bekende van hem, een 27-jarige Hagenaar, hem te hulp en bedreigde de agenten van het Flexteam met een schroevendraaier. Ondanks het feit dat de agenten hem sommeerden de schroevendraaier te laten vallen, bleef hij hen daarmee bedreigen. De agenten zagen zich genoodzaakt om hun vuurwapen te trekken om de bedreiging te beëindigen en de 27-jarige man aan te houden.



Flexteam

Het Flexteam wordt ingezet ter ondersteuning van de politieteams en de (districts-)recherche met onder andere gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals; drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij.