Politie onderzoekt gewapende overval op Kruidvat

Onder bedreiging van het vuurwapen kreeg de man een geldbedrag waarna hij er vandoor ging. De man liep de winkel uit en sloeg rechtsaf de Herenstraat in. Tijdens de overval waren er meerdere klanten in de winkel. De politie heeft na de overval in de omgeving gezocht naar de overvaller, maar dit leidde niet tot een aanhouding. De recherche stelt een onderzoek in naar de overval en verzoekt getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben zich te melden via 0900 – 8844.



Signalement overvaller:

negroïde uiterlijk

ongeveer 2 meter

tussen 20 en 30 jaar

slank postuur

zwart/donkere trui/jas

donkere spijkerbroek

rode schoenen

donkerblauwe muts