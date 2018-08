Verdachten van meerdere inbraken aangehouden

Op dinsdag 31 juli rond 05:30 zagen agenten in Moerkapelle een auto rijden die vreemd rijgedrag vertoonde. De auto werd gevolgd en staande gehouden. Na een drugstest bleek de bestuurder onder invloed te zijn van drugs. Ook werd er inbrekerswerktuig gevonden in de auto. De drie inzittenden van de auto werden aangehouden. Tijdens deze aanhouding beledigden zij de agenten.

In de loop van de ochtend kreeg de politie een melding dat er was geprobeerd in te breken bij een bedrijfspand in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na het bekijken van camerabeelden bleken de eerder aangehouden verdachten te voldoen aan het signalement van de daders dat was te zien op beveiligingsbeelden van het bedrijf.