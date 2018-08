Anonieme tip zorgt voor arrestaties en flinke drugsvangst

Rotterdam - Bij de doorzoeking van een woning in de wijk Ommoord trof de politie donderdagmiddag 2 augustus een flinke hoeveelheid, verschillende soorten, drugs aan. De hennep, MDMA, cocaïne en pillen zaten in dozen en zakken verstopt. De twee aanwezige mannen brachten de nacht door op het politiebureau. In afwachting van het verdere onderzoek zitten zij vast.