Politie zoekt overvaller met witte helm tankstation Rozenburg

Vrijdagavond rond 19.45 uur kwam er een man met een witte helm het benzinestation aan de Tienmorgenseweg binnen. Er was op dat moment een medewerkster aan het werk achter de toonbank. De man bedreigde haar met een vuurwapengelijkend voorwerp en wist een onbekend aantal geldbriefjes te pakken. Op een scooter ging hij er weer vandoor. De verkoopster bleef ongedeerd, maar erg overstuur achter. De politie is meteen een onderzoek gestart. Ook de heli vloog vanavond mee om de verdachte op te sporen. De wegen in en rondom Rozenburg werden afgezet, en het pontje tussen Maassluis en Rozenburg kreeg alle aandacht. Helaas nog zonder resultaat. Het onderzoek gaat door en de politie roept getuigen op om zich te melden. Ook worden er camerabeelden veiliggesteld en bekeken.

Heeft u informatie of (her)kent u de verdachte?

De man die deze laffe daad van vanavond op zijn geweten heeft, reed op een scooter. Hij droeg een witte helm met een zwarte tekst erop, ook tijdens de overval. Hij had een lichte spijkerbroek aan en een donker jack, mogelijk een bomberjack, met rode ritsen. Ook droeg hij zwarte handschoenen van Adidas, met witte driehoekjes erop. Waarschijnlijk ging hij ervandoor richting de Laan van Nieuw Blankenburg. Alle informatie is welkom. Bel 0900-8844 of als u liever anoniem blijft 0800-7000. U kunt ook het onderstaand tipformulier invullen.