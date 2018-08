Woninginbreker en vriendin aangehouden; vuurwapen in beslag genomen

Spijkenisse - Met de aanhouding van een 23-jarige inwoner uit Spijkenisse, dinsdagmorgen, in een woning aan de Kometenstraat in Spijkenisse heeft de politie één van de verdachten van een woninginbraak aan de Gaard begin vorige maand binnen. In de slaapkamer werd tijdens de doorzoeking ook een vuurwapen aangetroffen. De 26-jarige eigenaresse van de woning, de vriendin van de verdachte, is eveneens aangehouden.