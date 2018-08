Man aangehouden na zoekactie voor mishandeling in snackbar

Het slachtoffer vertelde dat hij met zijn zoon aan een tafeltje zat in de cafetaria. Hij zag dat er aan de overkant bij de supermarkt een man zich agressief gedroeg tegenover personeel. Hij zag dat dezelfde man de snackbar binnen kwam en aan zijn zoon een aansteker vroeg. Toen ontkennend geantwoord werd begon de man ongevraagd aan de zakken van zijn zoon te voelen. Ook pakte hij de jongen bij de nek. De aangever greep in en trok zijn zoon los. Hij werd vervolgens door die agressieve man op het hoofd geslagen. Hij belandde daardoor op de grond. Hierna werd hij door die aanvaller nog twee keer in het gezicht geslagen. Tijdens het tumult werd ook nog een stoel vernield. Hierna ging de dader op de vlucht waarna de snackbarhouder snel zijn deuren sloot. Het slachtoffer zat onder het bloed. Hij werd door de ambulancedienst nagekeken. Hij bleek verwondingen in zijn gezicht en een gekneusde voet opgelopen te hebben. Bij navraag bij personeel van de supermarkt bleek dat diezelfde dader daar dreigend over de toonbank had gehangen omdat hij andere sigaretten wilde.