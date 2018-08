Man aangehouden voor rijden onder invloed alcohol en drugs

Omstreeks 00.05 uur zien surveillerende agenten de verdachte over de Stoofweg rijden. Vanwege zijn opvallende rijstijl wordt besloten om hem staande te houden voor een algemene verkeerscontrole. Nadat de bestuurder is uitgestapt valt het de agenten op dat deze erg glazig uit zijn ogen kijkt. Een voorlopige ademtest laat zien dat de man alcohol heeft gedronken. Bij de verdachte is ook een speekseltest afgenomen met een positieve uitslag op cocaïne en THC. Hierna is zijn rijbewijs ingevorderd en wordt hij meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek.