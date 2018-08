Tilburger aangehouden na poging diefstal snorfiets

Goirle - : Een 17-jarige Tilburger is vrijdag 3 augustus 2018 omstreeks 03.30 uur op de Dorpsstraat aangehouden als verdachte van een diefstalpoging van een snorfiets. Dee eigenaresse werd wakker van lawaai en verjaagde twee knapen die bezig waren de brommer te stelen. De recherche is nog op zoek naar de tweede persoon die daarbij betrokken was.