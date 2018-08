Twee arrestaties na aantreffen drugs, geld en telefoons in auto

Agenten zagen dat op de carpoolplaats een personenauto van het merk Ford geparkeerd stond met daarin twee mannen. De dienders besloten een controle in te stellen. Ze spraken de man aan die op de bestuurdersplaats zat. Ze roken direct een sterke hennepgeur. Ze zagen dat in zijn schoudertas een flinke stapel bankbiljetten zat. Op de vraag of zij drugs bij zich hadden werden twee kleine zakjes hennep overhandigd. De sterke wietlucht werd daarmee niet verklaard waarna op grond van de Opiumwet door de politiemensen een verder onderzoek werd ingesteld. In een grote plastic tas zaten twee zakken met hennep. Verder werden een boksbeugel en papieren gevonden die wijzen op mogelijke drugshandel. Hierop werden beide mannen aangehouden. Zij zijn ingesloten.