Grootschalig onderzoek opgestart na schietpartij

Rond 23.30 uur kwam bij de hulpdiensten de melding van het schietincident binnen. Ter plaatse troffen de hulpverleners een man aan die gewond op straat lag. Hij werd met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij in de loop van de nacht aan zijn verwondingen overleden.



Onderzoek

Het grootschalige rechercheteam is op dit moment onder leiding van een officier van justitie bezig met een uitgebreid technisch, tactisch en digitaal onderzoek. Op de plaats delict zijn afgelopen nacht ook een vuurwapen- en een speurhond ingezet. Ook is een uitgebreid buurtonderzoek opgestart. De Akerstraat Noord is afgelopen nacht afgesloten geweest maar is inmiddels weer vrij gegeven. Zaterdag vindt sectie op het lichaam van het slachtoffer.



Aanleiding

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het motief en/of aanleiding van het schietincident maar ook hoeveel verdachten bij het incident betrokken zijn. Het onderzoek is afgelopen nacht opgestart en het is nog te vroeg om daar nu mededelingen over te doen.



Tips en informatie

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben donderdagavond rond 23.30 uur op de Akerstraat Noord. Maar ook andere informatie kan belangrijk zijn voor het onderzoek. Als mensen iets willen melden, kan dat via de opsporingstiplijn 0800-6070. Dit kan uiteraard ook in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen. Anoniem kan dit ook via de tiplijn van M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000. Het is ook mogelijk het digitale tipformulier op www.politie.nl in te vullen.