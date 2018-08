Vier verdachten aangehouden op verdenking van handel in namaakgoederen

Naast kleding werden er ook grote partijen namaak erectietabletten aangetroffen. In één van de boxen werd ook een groot aantal zaklampen met stroomstootfunctie gevonden. In een andere opslagruimte had men twee kilogram softdrugs opgeslagen en een geldbedrag van ruim 25.000, - in coupures van onder andere vijfhonderd euro.



In de komende weken verwacht de politie nog meer aanhoudingen in deze zaak te verrichten.