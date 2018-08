Opsporing voortvluchtige Brabantse drugshandelaar uitgebreid

Politie en OM vermoeden dat Van der Sommen in Spanje verblijft, mogelijk in Barcelona. Maar ook zijn er aanwijzingen dat Tommy zich aan de zuidkust, in de omgeving van Malaga en Marbella, ophoudt. Omdat er nu veel Nederlanders in Spanje zijn, is hij ook juist nu op de NOL geplaatst. Na deze oproep zijn verschillende tips binnengekomen maar hij is nog niet aangetroffen. Nederlanders in Spanje (in dat gebied) die sites op internet bezoeken, kunnen vanaf vrijdag ook een online advertentie te zien krijgen met een foto van Van der Sommen.

Politie en OM zijn al sinds de man verdween naar hem op zoek. In het onderzoek naar de verblijfplaats van de veroordeelde drugshandelaar wordt samengewerkt met de politie in Spanje. Het politieteam dat voortvluchtige verdachten en veroordeelden opspoort, onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket, is van plan vaker mensen op de NOL te plaatsen. Het doel hiervan is om de burger meer te betrekken bij de opsporing naar deze persoon.

Meer informatie en beeldmateriaal is te zien op de website van politie Via Facebook wordt ook een filmpje verspreid en de politie vraagt mensen dat zoveel mogelijk te delen.