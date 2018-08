Getuige ‘Ruben’ gezocht

De vrouw was aan het hardlopen toen zij in de omgeving van de Wiekslag werd lastiggevallen door een groep van zo’n vijf jongens. Een alerte getuige bood hulp en ontzette de vrouw. De politie wil graag in contact komen met deze getuige voor meer informatie.

Signalement getuige

Het gaat om een blanke man met de voornaam ‘Ruben’, hij spreekt accentloos Nederlands en is rond de 40 jaar oud. Hij kan contact opnemen met de politie in Amersfoort via tel. 0900-8844.

Eventuele andere getuigen of mensen met meer informatie wil de politie ook graag spreken. Dit is ook mogelijk via tel. 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of M-online.