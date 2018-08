Auto’s, motor en woning lopen schade op na brandstichting

De forensische opsporing heeft sporenonderzoek gedaan. Vandaag volgt ook een buurtonderzoek. De politie heeft intussen met diverse mensen gesproken, maar komt nog graag in contact met mensen die iets hebben gezien dat in verband kan worden gebracht met de brandstichting, bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen in de omgeving. Omwonenden die camera’s hebben hangen wordt verzocht te kijken of zij mogelijk beelden hebben die kunnen helpen bij het rechercheonderzoek.