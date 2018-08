Kassa valt van fiets, verdachte aangehouden

De tweede verdachte wist te ontkomen. De recherche is nog steeds op zoek naar hem. Heeft u informatie hierover? Of bent u getuig geweest van de inbraak op de Spiegelstraat.

Bel dan 0900-8844 en vraag naar de recherche in Naarden. Of vul het onderstaande tipformulier in. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan 0800-7000.