Politie zoekt doorrijder verkeersongeval

De politie werd op woensdagochtend iets na 8.30 uur gebeld over het incident op de kruising van de Batauweg met de Batenburg. Een 31-jarige vrouw op een fiets had een aanrijding gehad met een automobilist. De bestuurder van de auto stopte direct na de aanrijding en gaf aan dat hij zijn auto even weg ging zetten. Daarna heeft de man zich niet meer gemeld.

Het slachtoffer liep bij de aanrijding ernstig letsel op. De politie onderzoekt het incident en hoopt dat de bestuurder van de auto zich alsnog meldt. Ook informatie van getuigen kan helpen om zicht te krijgen op de toedracht van de aanrijding. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier.