Getuigen gezocht beschieting winkelpand

Zwanenburg - In de nacht van zaterdag op zondag is rond 03.15 uur een winkelpand beschoten op de Dennenlaan. De politie zoekt getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 2018167240