Man moet pinpas en pincode afgeven

Het 19-jarige slachtoffer uit Hoofddorp reed op zijn bromfiets toen hij werd aangesproken door drie onbekende mannen. Hij moest onder dwang zijn pinpas en pincode afstaan. Eén van de mannen is op de bromfiets van het slachtoffer naar een pinautomaat gereden. De andere twee mannen bleven bij het slachtoffer. Nadat het pinnen was gelukt gaven de mannen de bromfiets en pinpas terug en gingen ervandoor. Ondanks een zoekactie in de omgeving is het drietal niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van woensdag op donderdag mogelijk iets gezien of gehoord hebben dat met deze beroving te maken kan hebben. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018168781